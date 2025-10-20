المخابرات اللبنانية تحرر مختطفين عراقيين على الحدود مع سوريا

شفق نيوز- بيروت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، يوم الاثنين، عن تحرير مختطفين عراقيين اثنين، عند الحدود السورية اللبنانية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيَّين المخطوفَين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية".

وأضاف أن "المختطفين كانا قد استُدرِجا بتاريخ 1 /9 /2025 من مطار رفيق الحريري الدولي ونُقِلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما، وقد أوقفت المديرية السوريَّين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف".

وبين "تمت المباشرة بالتحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".