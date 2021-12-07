الفتح يتهم واشنطن بالوقوف وراء هجمات داعش: رسائل امريكية لبقاء قواتها في العراق

شفق نيوز/ اتهم تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجمات والتفجير التي يشهدها العراق مؤخراً، معتبرا إياها "رسائل امريكية" لبقاء قواتها في البلاد.

وقال القيادي في التحالف حامد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الخروقات الأمنية والأعمال الإرهابية سواء في محافظتي كركوك وديالى، أم اليوم في محافظة البصرة، هي رسائل أمريكية للضغط من أجل عدم سحب القوات القتالية المحتلة للأراضي العراقية، مع قرب انسحاب هذه القوات وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن".

وأضاف "على الجميع الحذر من تكرار هذه الخروقات في مدن عراقية أخرى، فالرسائل الأمريكية، والتي هي رسائل موت، ربما ترتفع في قادم الأيام ويبقى هذا العمل هو للضغط على بقاء القوات الامريكية في العراق، لكن هذا الأمر لن تقبل به القوى السياسية الوطنية وكذلك فصائل المقاومة العراقية".

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع عبر دراجة نارية تحمل مواد شديدة الانفجار، انفجرت قرب عجلة مدنية تسبب بإحراقها بالكامل، مع أضرار بعجلات أخرى"، مشيرا إلى أن الانفجار وقع عند مجسر الصمود القريب من استشارية مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري).

وفي الايام الماضية شهدت محافظات ديالى وكركوك واربيل هجمات مسلحة شنها عناصر تنظيم داعش على القوات الامنية والبيشمركة والمدنيين راح ضحيتها عددا من العسكريين والمدنيين.