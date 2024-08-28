العثور على جثة سائق عجلة بعد ساعات من اختطافه على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة سائق عجلة بعد ساعات من اختطافه على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة سائق عجلة الـGMC والذي تعرض للاختطاف مساء يوم أمس على طريق بغداد كركوك".

واوضح انه "تم العثور على الجثة على الطريق الرابط بين الخالص والعظيم".

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني في محافظة ديالى، إن سائق عجلة "GMC" من السيارات التي تعمل أجرة لنقل الركاب على طريق بغداد-كركوك اختفى بظروف غامضة وعثر على سيارته على جانب الطريق بين قضاء الخالص وناحية العظيم شمالي ديالى.

ووفقاً للمصدر فأن الأجهزة الأمنية المعنية توصلت الى معلومات أولية تفيد بأنه تعرض للاختطاف من قبل مجهولين ساوموا ذويه بفدية مقابل إطلاق سراحه.

والمختطف بحسب المصدر من أهالي كفري من قضاء كلار في إدارة كرميان قرب السليمانية.

وهذا الحادث هو الأول من نوعه منذ سنوات، عندما كان يشهد الطريق حالات اختطاف وقتل بشكل يومي أيام العنف الطائفي بعد 2006.