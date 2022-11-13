الدفاع التركية تكشف حصيلة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل 455 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني في عملية "المخلب - القفل" التي انطلقت منتصف نيسان/ أبريل شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن مصادر في الدفاع التركية قولها، إن العملية مستمرة بنجاح، والقوات التركية تواصل تدمير أوكار حزب العمال.

وبينت أنه بالاضافة الى القتلى تم تدمير 557 مغارة وملجأ، و1904 ألغام وعبوات ناسفة، وضبط 1203 قطعة سلاح من أنواع مختلفة، خلال العملية.

وأشارت إلى أن من بين الأسلحة المضبوطة صواريخ مضادة للدروع ومضادات طيران طراز "دوشكا" و"زاغروس" وبنادق قناصة وغيرها من الأسلحة.

واكدت المصادر انه تمت مصادرة 522 ألف قطعة ذخيرة، و205 أجهزة لاسلكية، و121 منظارا بينها مناظير حرارية، و88 طنا من المستلزمات المعيشية.​​​​​​​

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.