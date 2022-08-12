سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحرس الثوري: المدافعون عن المراقد تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري بسوريا والعراق

Category: أمـن

Date: 2022-08-12T07:21:14+0000
الحرس الثوري: المدافعون عن المراقد تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري بسوريا والعراق

شفق نيوز/ افاد العميد "أبو باقر" قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المدافعين عن مراقد أهل بيت النبي تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري خلال التصدي للجماعات المتشددة السُنيّة بينها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن "العميد أبو باقر" في كلمة ألقاها في مدينة قزوين غرب طهران "لقد عرف المدافعون عن مراقد اهل البيت واجبهم وأنبروا لمواجهة أبناء معاوية الذين خرجوا ضد الإسلام الأصيل في مختلف مناطق سوريا والعراق"، مشيرا إلى "التصدي لأكثر من 6 آلاف انتحاري ملأوا السيارات بالقنابل والمتفجرات. ومع كل انفجار كل يتحول كل شيء الى رماد لمسافة كيلومتر واحد".

وأضاف أنه "لو لم نحارب داعش في سوريا والعراق لكان علينا قتالهم في همدان وخراسان لأنهم اعتبروا هذه المنطقة الى المغرب جغرافيا خلافتهم".

related

إيران: لولا مبادرة الحرس الثوري لكان مصير العراق وسوريا غير ما هو عليه الآن

Date: 2019-08-20 17:19:51
إيران: لولا مبادرة الحرس الثوري لكان مصير العراق وسوريا غير ما هو عليه الآن

العراق يتسلم من سوريا وجبة جديدة من أُسر داعش وعشرات العناصر من التنظيم

Date: 2022-06-01 08:32:25
العراق يتسلم من سوريا وجبة جديدة من أُسر داعش وعشرات العناصر من التنظيم

نحو 150 آلية وشاحنة تابعة للقوات الأميركية تدخل سوريا من العراق

Date: 2019-10-28 09:45:49
نحو 150 آلية وشاحنة تابعة للقوات الأميركية تدخل سوريا من العراق

البنتاغون: داعش عاود الظهور و عزز قدراته في العراق لثلاثة اسباب

Date: 2019-08-07 07:35:10
البنتاغون: داعش عاود الظهور و عزز قدراته في العراق لثلاثة اسباب

بدعم أميركي.. العراق يتحرك لتحصين حدوده مع سوريا بجدار كونكريتي

Date: 2021-03-07 15:01:56
بدعم أميركي.. العراق يتحرك لتحصين حدوده مع سوريا بجدار كونكريتي

الاعلام الامني يكشف تفاصيل اشتباك مسلح على الحدود العراقية السورية

Date: 2021-08-01 16:29:18
الاعلام الامني يكشف تفاصيل اشتباك مسلح على الحدود العراقية السورية

استهداف قاعدة عسكرية امريكية بصواريخ كاتيوشا في دير الزور

Date: 2021-12-31 17:47:36
استهداف قاعدة عسكرية امريكية بصواريخ كاتيوشا في دير الزور

مطالبات باعدام سجناء داعش بالغازات السامة

Date: 2019-11-03 11:17:55
مطالبات باعدام سجناء داعش بالغازات السامة