الحرس الثوري: المدافعون عن المراقد تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري بسوريا والعراق

شفق نيوز/ افاد العميد "أبو باقر" قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المدافعين عن مراقد أهل بيت النبي تصدوا لأكثر من 6 آلاف انتحاري خلال التصدي للجماعات المتشددة السُنيّة بينها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن "العميد أبو باقر" في كلمة ألقاها في مدينة قزوين غرب طهران "لقد عرف المدافعون عن مراقد اهل البيت واجبهم وأنبروا لمواجهة أبناء معاوية الذين خرجوا ضد الإسلام الأصيل في مختلف مناطق سوريا والعراق"، مشيرا إلى "التصدي لأكثر من 6 آلاف انتحاري ملأوا السيارات بالقنابل والمتفجرات. ومع كل انفجار كل يتحول كل شيء الى رماد لمسافة كيلومتر واحد".

وأضاف أنه "لو لم نحارب داعش في سوريا والعراق لكان علينا قتالهم في همدان وخراسان لأنهم اعتبروا هذه المنطقة الى المغرب جغرافيا خلافتهم".